На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
На юго-востоке Москвы четыре машины попали в массовую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Столкновение произошло на Волгоградском проспекте поздним вечером 4 октября. Участниками ДТП стали автомобили Volvo, Kia, Volkswagen и Hyundai.
Причины, по которым машины врезались друг в друга, пока не установлены. Сведения о возможных пострадавших уточняются. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов — им предстоит восстановить картину произошедшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Костромской области 80-летний водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе. В результате аварии несовершеннолетняя выжила, но получила травмы. Подробности читайте в нашем материале.
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