В Ставрополе при пожаре в жилом доме погиб человек
В центре Ставрополя произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом пишет ТАСС.
Возгорание случилось в шестиквартирном здании на улице Дзержинского. Специалисты МЧС локализовали огонь на площади 181 квадратный метр. На место происшествия прибыли 35 спасателей и 10 единиц техники.
Пока причины произошедшего остаются неизвестными, расследование продолжается. Местные жители переживают за безопасность своих домов и требуют более строгого контроля за пожарной безопасностью.
