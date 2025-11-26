Достижения.рф

В Ставрополе при пожаре в жилом доме погиб человек

Фото: iStock/Kara Capaldo

В центре Ставрополя произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом пишет ТАСС.



Возгорание случилось в шестиквартирном здании на улице Дзержинского. Специалисты МЧС локализовали огонь на площади 181 квадратный метр. На место происшествия прибыли 35 спасателей и 10 единиц техники.

Пока причины произошедшего остаются неизвестными, расследование продолжается. Местные жители переживают за безопасность своих домов и требуют более строгого контроля за пожарной безопасностью.

Ранее стало известно, что в посёлке Переяславка Хабаровского края 29-летняя мать оставила своих несовершеннолетних детей без присмотра, что привело к гибели её дочери.

Дарья Осипова

