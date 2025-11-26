Ученик стрелял из охотничьей ракетницы Пу-3 на уроке в гимназии Владивостока
В гимназии Владивостока произошел инцидент, который шокировал учеников и преподавателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Восьмиклассник принес охотничью ракетницу Пу-3 в школу и открыл стрельбу во время урока. Это устройство используется для подачи сигналов бедствия. Оно доступно для покупки в интернете без ограничений.
Мальчик выстрелил во время занятия, что вызвало панику среди одноклассников. В результате 14-летнюю девочку госпитализировали, а семеро других учащихся пожаловались на проблемы с дыханием и жжение в глазах. Все пострадавшие позже вернулись домой. Проверку инцидента начали прокуратура, Следственный комитет и МВД. Они оценят действия сотрудников гимназии, отвечающих за безопасность в учебном заведении.
