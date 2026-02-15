Таксист выжал педаль газа и переехал недовольных пассажиров во Владивостоке

15 февраля 2026, 02:49

Amur Mash: Таксист переехал пассажиров из-за конфликта во Владивостоке и попал в ДТП

Фото: iStock/welcomia

Во Владивостоке водитель такси переехал недовольных пассажиров, попал в аварию и убежал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Согласно материалу, нетрезвые мужчины спорили с водителем Toyota Aqua на Сахалинской, требуя выпустить их из салона. В ответ таксист несколько раз «толкнул» клиентов своим авто, а затем нажал на газ и на большой скорости переехал возмущенных людей. Весь инцидент попал на камеру видеонаблюдения.



Пытаясь скрыться, водитель врезался в припаркованные автомобили, а затем — в дерево. После этого мужчина бросил машину и убежал пешком. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Предварительно, у них нет смертельных ранений или травм. На кадрах записи видно, что после наезда они сумели самостоятельно подняться с земли.