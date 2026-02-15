Учительница английского языка получила 10 лет тюрьмы за секс с двумя школьниками
В американском штате Нью-Джерси учительницу английского языка приговорили к десяти годам тюрьмы за сексуальное насилие над учениками. Об этом сообщает издание New York Post.
37-летняя Джули Риццителло работала в средней школе Уолл-Тауншип. Следователи установили, что она месяцами манипулировала подростками и домогалась их.
Первое преступление произошло в 2017 году, когда жертва Риццителло только перешла в старшую школу. Учительница забеременела, убедив подростка заняться незащищённым сексом в день его рождения. Позже женщина сделала аборт. Второго пострадавшего педагог совратила в начале 2024 года.
Женщина занималась сексом со школьниками у себя дома, в машине на парковках и в семейном магазине, где работали оба юноши. После ареста учительница пыталась связаться с жертвами и просила их удалить все улики с телефонов.
В суде подчеркнули, что первый юноша пережил годы насилия со стороны человека, которому доверял. Отмечается, что парня серьезно травмировал факт потери ребенка, поскольку учительница сделала аборт, игнорируя протесты молодого человека.
Приговор по делу вынесли 12 февраля. Помимо тюремного срока, суд назначил Риццителло надзор после освобождения и обязал женщину зарегистрироваться как сексуальный преступник.