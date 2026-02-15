Учительница английского языка получила 10 лет тюрьмы за секс с двумя школьниками

15 февраля 2026, 05:10

Учительница из США получила 10 лет тюрьмы за сексуальные связи с двумя школьниками

Фото: iStock/Rawpixel

В американском штате Нью-Джерси учительницу английского языка приговорили к десяти годам тюрьмы за сексуальное насилие над учениками. Об этом сообщает издание New York Post.





37-летняя Джули Риццителло работала в средней школе Уолл-Тауншип. Следователи установили, что она месяцами манипулировала подростками и домогалась их.



Первое преступление произошло в 2017 году, когда жертва Риццителло только перешла в старшую школу. Учительница забеременела, убедив подростка заняться незащищённым сексом в день его рождения. Позже женщина сделала аборт. Второго пострадавшего педагог совратила в начале 2024 года.



