Таксистка «Яндекса» отчитала пассажирку бизнес-класса за вопрос в Петербурге
Таксистка «Яндекса» отчитала пассажирку бизнес-класса за вопрос, должна ли она открыть ей дверь. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Виктория вызвала такси премиум-класса и, садясь в машину, заметила, что водительница не открыла ей дверь. Она спросила, обязана ли та делать это по правилам. В ответ таксистка начала возмущаться. По ее словам, за шесть минут пути клиентке уже дали бутылку воды, с заказа вычли 24% комиссии и 6% налогов. Женщина заявила, что ей остаётся около 200 рублей, что сравнимо с заработком в эконом-классе.
После инцидента водительница сказала, что устала от бессмысленных вопросов и поэтому так резко ответила клиентке. Виктория поделилась, что таксистка всё же доставила её до места, хотя и отменила заказ. Женщина была недовольна тем, что пункт назначения оказался неудобным, и высадила россиянку неподалеку. Виктория не смогла получить ответ от поддержки, так как информация о бесплатном заказе в профиле не появилась.
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