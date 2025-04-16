«Патриотика никому не нужна»: Лоза прошелся по депутату Останиной

Юрий Лоза (фото: YouTube/@yuryloza2021)
Патриотические песни никому не нужны, так как их не пропускают в теле- и радиоэфиры, а многие артисты не получают за них никаких денег. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза, комментируя слова депутата Госдумы Нины Останиной о том, что патриотизм не должен быть платным, а песни о Великой Отечественной должны исполняться «от души».
В беседе с «Татар-информом» он добавил, что в 2024 году на Грушинском фестивале запретили исполнять песни патриотического характера.
«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал
«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино
Юрий Лоза назвал Киркорова трусом и снова набросился на Клаву Коку
«Я знаю очень много артистов, которые вообще ничего не получают за свои патриотические песни. И много артистов пишет патриотические песни. Однако эти песни никому не нужны, потому что никто их не крутит ни по ящику, ни по радио, вообще нигде и никак, никто не проявляет никакой инициативы. В прошлом году на Грушинском фестивале даже на центральной площадке запретили петь патриотику», — возмутился Лоза.Композитор отметил, что если организаторы оплачивают концерты исполнителей патриотических песен за свой счет, то это их «полное право». В случае, если выступление происходит за счет бюджетных средств, подчеркнул он, то вопросы должны возникать к чиновникам, которые эти деньги выделяют.
«Им там нечем заняться, они придумывают себе какую-то ерунду и на всех одновременно валят все это. Я тоже артист, и у меня много патриотических песен. Дальше что? Мое мнение такое: если она (Останина — прим. ред.) собирается заняться делом, пусть займется делом, а не ерундой какой-то», — заключил Лоза.Читайте также:
«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал
«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино
Юрий Лоза назвал Киркорова трусом и снова набросился на Клаву Коку
Данил Пономарев