«Огромный поцелуй России»: Жан-Клод Ван Дамм записал теплое обращение ​к Путину с желанием посетить РФ и стать амбассадором мира

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: кадр видео Instagram* @jcvd)
Культовый актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением стать амбассадором мира и посетить Россию. Видеообращение с его словами опубликовала журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.
«Мир — в моде. Война — нет», — гласит запись под постом.Жан-Клод Ван Дамм – бельгийский актер, каскадер и режиссер. За плечами у звезды около полусотни проектов, а наибольшую популярность ему принесли боевики. Ван Дамм владеет пятью видами боевых искусств, а также пробовал силы в роли сценариста и постановщика боевых сцен во множестве фильмов. На данный момент ему 64 года.
Жан-Клод Ван Дамм в молодости (Фото: кадр видео Instagram* @jcvd)
Ван Дамм в обращении вспомнил о встрече с российским лидером в 2010 году в Сочи, где актер случайно задел ботинок президента. Тот легонько стукнул в ответ, и Ван Дамм решил поразвлечься, так что продолжил «игру». По словам актера, Путин тогда остановил его намеренный жест, назвав его плохой приметой.
«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул. (...) Поговорим. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — объявил звезда.
Жан-Клод Ван Дамм (Фото: Instagram* @jcvd)
В завершение Ван Дамм поблагодарил Путина и отправил воздушный поцелуй ему и России.
«Мы любим Вас. (...) Спасибо большое и огромный поцелуй России, Путину и его семье!», — с улыбкой закончил Жан-Клод Ван Дамм.Читайте также:
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