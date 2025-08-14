«Не добрались»: В Якутии пропала семья с двумя маленькими детьми
14 августа в Кобяйском районе Якутии пропали супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения. Об этом сообщили в Службе спасения республики.
Семья выехала из села Себян-Кюель на автомобиле «Урал», но не прибыла к месту назначения. По данным ведомства, знакомый должен был встретить их у реки Нёры, однако так и не дождался.
В настоящее время поисковые работы осложнены из-за продолжительных дождей, вызвавших подъем уровня воды в местных реках.
«Происшествие находится на контроле Службы спасения, готовы к реагированию», — говорится в официальном сообщении.Спасатели держат ситуацию на особом контроле и готовы оперативно подключиться к поискам, как только позволят погодные условия.
