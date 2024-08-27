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Таможенники изъяли две тонны замаскированных под арбузы наркотиков

На границе США и Мексики изъяли две тонны наркотиков, замаскированных под арбузы
27 августа 2024, 16:02
Фото: iStock/coffeekai

Фото: iStock/coffeekai

На границе США и Мексики остановили грузовик с арбузами и замаскированным метамфетамином. Об этом информирует Associated Press.
Сотрудники таможенной службы обнаружили наркотики, когда осматривали грузовой транспорт, который следовал в Америку из Мексики. В нем среди настоящих арбузов правоохранители нашли более тысячи пакетов метамфетамина, завернутых в бумагу с принтом арбузной корки.

Отмечается, что общий вес перевозимых наркотических веществ составил примерно несколько тонн. Их стоимость оценивают в 5 миллионов долларов, что эквивалентно 458 млн рублей.



После досмотра таможенники изъяли всю продукцию и задержали водителя грузовика. В настоящее время ​выясняются ​обстоятельства произошедшего.

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Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Подмосковье
Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Сергиевом Посаде
27 августа 2024, 15:48

Фото: istockphoto/blinow61

Подросток-мигрант из Таджикистана избил 12-летнюю девочку в подмосковном Сергиевом Посаде, передает Telegram-канал «Репортер Андрей Трофимов». По указанию СКР, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все случилось в селе Сватково, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Дошло до того, что местные вышли на площадь для выражения своего недовольства.
Как отметили организаторы митинга, население не хочет постоянно жить в страхе из-за мигрантов. Митингующие подчеркнули, что поселение стало походить на гетто, а полиция и власти не предпринимают никаких мер для защиты людей, добавили лидеры собрания.

Ранее сообщалось, что на Сенеже спасли пару с собакой на сломанном сапборде.

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#новости подмосковья
#полиция
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На озере Сенеж спасли пару на сломанном сапборде и их собаку
27 августа 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину и женщину, катавшихся с собакой на сапборде по озеру Сенеж и чуть не утонувших из-за сломавшегося инвентаря, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Людей, находившихся в воде в шестистах метрах от берега, спасатели заметили в ходе патрулирования водоёма. Они сразу направились к ним на катере. Выяснилось, что молодые люди с питомцем катались на сапборде, когда одна доска вдруг треснула и сап сдулся. Пара и их собака оказались в воде, при этом спасательных жилетов на них не было, так что если бы помощь задержалась, катание могло бы кончиться трагически.

«Спасатели подняли на борт своего катера 39-летнего мужчину, 31-оетнюю женщину и их собаку, доставили всех троих на берег и провели с молодыми людьми беседу о правилах безопасности на водоёмах», — говорится в сообщении.
Спасённые поблагодарили за помощь. Они не пострадали и в помощи медиков не нуждались, поэтому сразу отправились к своей машине, припаркованной неподалёку.

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#мособлпожспас
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В Подмосковье возбудили дело после отравления четверых детей хлором в бассейне
27 августа 2024, 14:30

Фото: iStock / MarKord

Уголовное дело возбудили после отравления детей парами хлора в бассейне в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Дело будут расследовать по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Установлено, что, согласно протоколам лабораторных испытаний, вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении – по содержанию озона», – сказали ТАСС в пресс-службе ГСУ.
Ранее сообщалось, что четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет в сопровождении родителей плавали в бассейне спортивно-развлекательного центра в Егорьевске. Внезапно посетители почувствовали недомогание. Детей госпитализировали, у них диагностировали токсическое отравление парами хлорки. Сейчас врачи уже отпустили их домой, их жизни ничто не угрожает.

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В Петербурге сменившая пол мигрантка решила выйти замуж и обратилась в суд РФ
27 августа 2024, 14:19

Фото: istockphoto/AMilkin

Мигрантка из Петербурга, ставшая по паспорту мужчиной в 2021 году, решила выйти замуж и обратилась в суд, чтобы ЗАГС вернул исходные данные, сообщила глава объединенной судебной пресс-службы Дарья Лебедева в Telegram-канале. Уроженка Таджикистана сейчас является «Игнатом» и имеет гражданство РФ.
«В будущем я планирую выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно», — цитирует заявительницу Лебедева.

По словам мигрантки, она испытывала трудности в плане социализации в «мужской гендерной роли», при этом никаких хирургических вмешательств не было.

«Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении: исправить Игната на Игнис, еще фамилию и отчество, ну и пол с мужского на женский», — добавила представитель пресс-службы судов.
Ранее сообщалось, что суды получили сообщения про минирование, правоохранители сейчас проводят проверку.

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#россия
#суд
#загс
#новости
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«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию
27 августа 2024, 14:13

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Романтическое свидание с незнакомцем из Сети обернулось настоящим кошмаром. Мужчина, который пригласил 35-летнюю Ирину к себе домой, оказался не один. О том, что произошло с женщиной в злополучной квартире расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство через Интернет


Ирина решила найти партнера для встреч через Интернет. Она была впечатлена фотографией молодого человека, и они начали общаться. Через некоторое время 34-летний Николай предложил женщине встретиться. Свидание он назначил в своей квартире.

Групповое изнасилование


Оказалось, что вместе с Николаем в жилище находился еще один мужчина.

Как только Ирина попала в квартиру, Николай и его товарищ немедленно напали на неё. Женщину заковали в наручники и ограбили. Мужчины по очереди издевались над ней в течение всей ночи. Утром, когда её мучители вышли в другую часть квартиры, Ирине удалось воспользоваться моментом и выпрыгнуть из окна на третьем этаже.

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Преступники мгновенно поняли, что их жертва пытается убежать, спустились вниз и затащили её обратно. К счастью для девушки, всё это увидели соседи и сразу же вызвали полицию. Прибывшие на правоохранители вскоре установили, из какого окна выбралась женщина. Истерзанная женщина была спасена, а злоумышленники задержаны.

Жуткие подробности трагедии


Позже женщина рассказала правоохранителям, что ее знакомый выглядел не так, как на фото в Интернете, что сразу ее насторожило. Однако ехать домой женщина не спешила и осталась в компании двух мужчин. По словам Ирины, она выпила лишь бокал вина, но, когда очнулась поняла, что в напиток было что-то добавлено.

«От такого количества я обычно не пьянела. Они что-то подсыпали. Я проснулась, когда было уже светло, я была голой. Я сразу поняла, что был секс. Попыталась уйти, но меня стали избивать», — рассказала пострадавшая.
Кроме того, что насильники наносили удары женщине, они помочились на нее и грозились убить.

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#секс
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Стало известно, что народная артистка РСФСР Немоляева обратилась к медикам за помощью
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обратилась к медикам за помощью
27 августа 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обратилась к медикам за помощью. Об этом пишет Telegram-канал «‎112».
Сообщается, что Светлане Владимировне стало плохо дома в центре Москвы, она пожаловалась на боли в сердце и слабость. Актриса отказалась от госпитализации, но на протяжении нескольких дней она будет находиться под наблюдением врачей.

Светлана Владимировна Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Светлана Немоляева известна по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман», «Гараж», «Москва слезам не верит».

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она сама дала на это согласие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Татарстане 11-летний школьник съел шаурму и умер
27 августа 2024, 13:14

Фото: iStock/vitalssss

Одиннадцатилетний школьник из Тетюшского района Татарстана попробовал шаурму, после чего ему стало плохо. Об этом информирует KazanFirst.
Отмечается, что на выходных школьник купил шаурму в одном из заведений общественного питания. Спустя некоторое время мальчику стало плохо.

Ребенок пожаловался на плохое самочувствие родителям. Они вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

Врачи не смогли спасти мальчика. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смерти школьника.

Ранее сообщалось, что 27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области
Гладков: боевики ВСУ атаковали Петровку, Новое и Головчино
27 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Три населенных пункта под Белгородом атаковали боевики ВСУ, информирует глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Речь идет о Петровке, Новом и Головчино.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — сказано в сообщении.
Гладков добавил, что при атаках повреждения получила легковушка, а также складское помещение. Кроме того, один автомобиль сгорел, очаг возгорания ликвидирован пожарными.

Ранее сообщалось, что в Омске арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу боевиков ВСУ. Известно, что противник получал информацию об одном из региональных оборонно-промышленных предприятий.

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Следователи попросили об аресте бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
27 августа 2024, 12:11

Фото: istockphoto / korawat thatinchan

Правоохранители попросили арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по новому уголовному делу о присвоении средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в РБК.
В Мещанский суд Москвы поступили ходатайства об аресте в отсутствие обвиняемых двух бывших топ-менеджеров компании «Роснано» — Олега Киселева и Ирины Рапопорт.

«Согласно материалам дела, Олега Киселева и Ирину Рапопорт обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). За такое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поделились в ведомстве.

На данный момент оба фигуранта находятся за пределами России. Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и последние годы занимал должность заместителя председателя правления компании. Он покинул эту должность в 2019 году.

В апреле 2023 года Следственный департамент МВД предъявил обвинения топ-менеджерам и соратникам Анатолия Чубайса по делу о хищении 1,676 млрд рублей. Средства выводились через подконтрольные компании в 2012-2015 годах.

Осенью 2023 года заочно был приговорен к лишению свободы руководитель ООО «НТфарма» Валерий Главацкий. В июне 2023 года суд приговорил к 8 годам бывшего инвестиционного директора компании «Элвис-Неотек» Наиля Губаева за мошенничество в особо крупном размере.

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