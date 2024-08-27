Таможенники изъяли две тонны замаскированных под арбузы наркотиков

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На границе США и Мексики остановили грузовик с арбузами и замаскированным метамфетамином. Об этом информирует Associated Press.
Сотрудники таможенной службы обнаружили наркотики, когда осматривали грузовой транспорт, который следовал в Америку из Мексики. В нем среди настоящих арбузов правоохранители нашли более тысячи пакетов метамфетамина, завернутых в бумагу с принтом арбузной корки.
Отмечается, что общий вес перевозимых наркотических веществ составил примерно несколько тонн. Их стоимость оценивают в 5 миллионов долларов, что эквивалентно 458 млн рублей.
После досмотра таможенники изъяли всю продукцию и задержали водителя грузовика. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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Отмечается, что общий вес перевозимых наркотических веществ составил примерно несколько тонн. Их стоимость оценивают в 5 миллионов долларов, что эквивалентно 458 млн рублей.
После досмотра таможенники изъяли всю продукцию и задержали водителя грузовика. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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Екатерина Коршунова