В Татарстане 11-летний школьник съел шаурму и умер

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Одиннадцатилетний школьник из Тетюшского района Татарстана попробовал шаурму, после чего ему стало плохо. Об этом информирует KazanFirst.
Отмечается, что на выходных школьник купил шаурму в одном из заведений общественного питания. Спустя некоторое время мальчику стало плохо.
Ребенок пожаловался на плохое самочувствие родителям. Они вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.
Врачи не смогли спасти мальчика. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смерти школьника.
Ранее сообщалось, что 27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ребенок пожаловался на плохое самочувствие родителям. Они вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.
Врачи не смогли спасти мальчика. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах смерти школьника.
Ранее сообщалось, что 27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова