На западе Москвы пять человек пострадали в лобовом ДТП с такси
На западе Москвы произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария случилась на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Сообщается, что автомобиль такси после столкновения остался на проезжей части, а второе транспортное средство вылетело на тротуар. Таксист оказался зажат в салоне. В районе ДТП работают не менее трёх машин скорой помощи. Из-за происшествия на дороге образовалась крупная пробка.
До этого сообщалось об инциденте во Владимирской области. Там электричка сошла с рельсов после ДТП с грузовиком.
Читайте также: