Уссурийские таможенники не дали вывезти 12 тонн кеты в Китай
Сотрудники Уссурийской таможни совместно с региональным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресекли незаконный вывоз в Китай крупной партии мороженой кеты общим весом 12 тонн. Стоимость задержанной продукции оценивается примерно в четыре миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как установили оперативники, противоправную схему организовали иностранный предприниматель из КНР и российский дистрибьютор рыбных товаров. Злоумышленники намеревались провезти груз через автомобильный пункт пропуска «Краскино», предоставив на таможню подложные документы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что происхождение рыбы документально не подтвердилось. Все экспортные бумаги, поданные при декларировании, не имели отношения к реально перемещавшейся партии.
По указанному факту Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным штрафом до миллиона рублей.
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