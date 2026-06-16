Уссурийские таможенники не дали вывезти 12 тонн кеты в Китай

16 июня 2026, 12:46

Фото: пресс-служба ФТС России по Приморскому краю

Сотрудники Уссурийской таможни совместно с региональным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресекли незаконный вывоз в Китай крупной партии мороженой кеты общим весом 12 тонн. Стоимость задержанной продукции оценивается примерно в четыре миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.