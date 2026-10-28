Продажа iPhone 15 Pro обернулась для москвича вымогательством на 400 тысяч
В Москве продажа iPhone 15 Pro на популярном сервисе объявлений переросла в вымогательство. Подробности приводит РЕН ТВ.
20-летний молодой человек выставил гаджет на продажу. После доставки устройства покупатель заявил о вздутии батареи и потребовал вернуть деньги. На встречу у торгового центра приехали трое мужчин.
Один из них предъявил удостоверение и представился сотрудником правоохранительных органов, остальные начали угрожать продавцу. Под давлением молодой москвич перевёл незнакомцам криптовалюту примерно на 310 тысяч рублей и снял в банкомате более 100 тысяч рублей.
Злоумышленники заставили пострадавшего подписать некий «документ» и записать видео с признанием в продаже восстановленного телефона под видом нового. Перед тем как скрыться, мужчины потребовали передать им ещё шесть тысяч долларов в течение двух недель. Одного из участников инцидента задержали.
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