В Колумбии прогремел мощный взрыв
В колумбийском городе Кукута взлетел на воздух чемодан с взрывным устройством. В результате инцидента пострадали семь человек, включая троих сотрудников полиции, передаёт Canal Telecafe.
ЧП случилось в районе моста Франсиско де Паула Сантандера, связывающего Колумбию с венесуэльским городом Уренья. После взрыва сотрудники экстренных служб перекрыли пограничный переход.
Правоохранители организовали служебную проверку по факту инцидента. За сведения, которые помогут установить и задержать злоумышленников, объявлена награда в 50 млн песо (свыше миллиона рублей).
Ранее в дом к колумбийскому блогеру наведались полицейские. При обыске они обнаружили оружие и наркотики.
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