Таможенники пресекли контрабанду более 4,5 млн пачек сигарет в Россию из ОАЭ
В Калининградской области таможенники пресекли ввоз крупной партии контрабандных сигарет, скрытой под видом бумажной продукции. Об этом 11 августа информирует пресс-служба регионального таможенного управления.
Нелегальный груз поступил из Объединенных Арабских Эмиратов. В документах значились рулоны бумаги, однако при досмотре шести морских контейнеров инспекторы обнаружили 9 180 коробок с сигаретами различных марок, произведенных в Азербайджане и ОАЭ.
Общее количество изъятой табачной продукции составило 4,6 миллиона пачек. Помимо сигарет, в контейнерах находилась сопутствующая рекламная продукция: порядка четырех тысяч листовок и 13 тысяч полиэтиленовых пакетов.
В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
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