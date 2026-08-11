Таможенники пресекли контрабанду более 4,5 млн пачек сигарет в Россию из ОАЭ

11 августа 2026, 22:59

Таможенники Калининградской области пресекли контрабанду сигарет на 703 млн руб

Фото: istockphoto/Tevarak

В Калининградской области таможенники пресекли ввоз крупной партии контрабандных сигарет, скрытой под видом бумажной продукции. Об этом 11 августа информирует пресс-служба регионального таможенного управления.