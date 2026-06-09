Таможенники РФ нашли 8 кг тропикамида в посылках с глазными каплями из Индии
В посылках из Индии сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен обнаружили почти восемь килограммов тропикамида. Как уточнили в пресс-службе ФТС России, сильнодействующее вещество входило в состав глазных капель.
Таможенники задержали два почтовых отправления. Внутри находились 800 пластиковых флаконов с надписью Tropicamide BATCH NO. Экспертиза подтвердила: офтальмологические средства содержат сильнодействующее вещество общей массой почти восемь кг.
В Москве при получении посылок правоохранители задержали 43-летнюю россиянку. Она заявила, что не знала содержимого коробок и после получения должна была передать их знакомому. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Шереметьевской таможни при силовой поддержке СОБРа задержали мужчину.
Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.
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