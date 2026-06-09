Таможенники РФ нашли 8 кг тропикамида в посылках с глазными каплями из Индии

09 июня 2026, 11:16

Фото: пресс-служба ФТС России

В посылках из Индии сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен обнаружили почти восемь килограммов тропикамида. Как уточнили в пресс-службе ФТС России, сильнодействующее вещество входило в состав глазных капель.