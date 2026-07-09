Мужчину спасли после падения с Новоарбатского моста в центре Москвы
Мужчина в центре российской столицы пострадал после падения в Москву-реку с моста. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник.
По предварительной информации, на Новоарбатском мосту произошло падение человека в воду с высоты. Спасатели, прибывшие на катере, оперативно извлекли пострадавшего из воды.
Согласно данным источника, мужчину, находящегося в бессознательном состоянии, передали медицинским специалистам для оказания необходимой помощи. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.
Ранее сообщалось, что две любительницы селфи застряли ночью на ржавом сухогрузе Rio под Геленджиком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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