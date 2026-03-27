В Шереметьево таможенники обнаружили у иностранца драгоценности на 3,5 млн
Сотрудники Шереметьевской таможни нашли у авиапассажира ювелирные изделия на 3,5 миллиона рублей. Как уточняет пресс-служба ведомства, иностранец прибыл из Пекина и не задекларировал товары.
Инспекторы остановили 50-летнего мужчину в «зелёном» коридоре. Металлодетектор помог таможенникам обнаружить в кармане его куртки три кольца Messika, две подвески и пять браслетов Van Cleef & Arpels, кольцо Pasquale Bruni со вставками из бриллиантов и часы TAG Heuer.
В чемодане среди личных вещей сотрудники нашли браслет Bvlgari Serpenti Viper и кольцо Cartier Juste un Clou. Мужчина пояснил, что привёз товары по просьбе друга. Экспертиза показала: драгоценности изготовили из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов и перламутра, часы имеют швейцарское происхождение.
Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.
Читайте также: