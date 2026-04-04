Таможенники задержали женщину с 15 ювелирными украшениями в половых органах
В Узбекистане задержали женщину за попытку ввезти украшения на крупную сумму. Об этом сообщает UzNews.
Инцидент произошёл на таможенном посту «Дустлик». Женщина прибыла в страну из Кыргызской Республики. Во время прохождения таможенного контроля сотрудники обратили внимание на её странное поведение.
С помощью спецоборудования таможенники выяснили, что путешественница спрятала в половых органах 15 украшений общим весом 54 грамма. Общая стоимость аксессуаров составила 70 миллионов сумов (464 тысячи рублей).
Оказалось, что она пыталась ввезти ювелирные изделия в страну, следуя инструкции неизвестного. За это женщина должна была получить вознаграждение. В настоящее время сотрудники проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
