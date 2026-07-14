Таможня Домодедово изъяла у иностранца 446 драгоценных и полудрагоценных камней
В аэропорту Домодедово сотрудники таможни пресекли попытку ввоза крупной партии драгоценных и полудрагоценных камней. 54-летнего пассажира, прибывшего рейсом из Узбекистана, задержали при прохождении «зеленого» коридора, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе досмотра с использованием рентгеновской техники инспекторы обнаружили в чемодане мужчины 32 камня зеленого цвета. При личном досмотре из карманов его джинсов извлекли еще 313 минералов различной формы и размера, а также металлическую пластину. Кроме того, в нижнем белье путешественника нашли zip-пакет, в котором находился 101 камень.
Задержанный пояснил, что везет образцы для своей ювелирной компании и не знал о необходимости заполнения таможенной декларации. Проведенная экспертиза показала, что изъятую пластину сделали из серебра 960-й пробы, а среди камней оказались изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты. Общая стоимость партии оценивается в 2,5 миллиона рублей.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Суд признал мужчину виновным и приговорил его к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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