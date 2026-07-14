Таможня Домодедово изъяла у иностранца 446 драгоценных и полудрагоценных камней

14 июля 2026, 11:46

Фото: пресс-служба таможни Домодедово

В аэропорту Домодедово сотрудники таможни пресекли попытку ввоза крупной партии драгоценных и полудрагоценных камней. 54-летнего пассажира, прибывшего рейсом из Узбекистана, задержали при прохождении «зеленого» коридора, сообщили в пресс-службе ведомства.