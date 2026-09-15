Спасатель Леонов объяснил, почему поиски семьи Усольцевых не прекращают спустя год
Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что поиски Сергея и Ирины Усольцевых, а также их дочери продолжат, пока семья не найдена. Пропавших ищут в Красноярском крае почти год.
В беседе с «Вечерней Москвой» спасатель подчеркнул: у поисковиков нет оснований закрывать работу по заявке. По его словам, обнаружить людей живыми спустя столь длительное время в тайге крайне трудно, однако родным важно установить судьбу близких и получить возможность похоронить их. Леонов отметил, что продолжение поисков не связано с особым вниманием к истории Усольцевых. Он рассказал, что добровольцы годами следят за информацией о других пропавших. В качестве примера спасатель привел пожилую женщину, исчезнувшую в лесу Подмосковья: отряд выезжал на ее поиски три года и продолжает проверять поступающие сведения.
Семья Усольцевых отправилась на автомобиле Skoda в поездку 27 сентября 2025 года. Одной из точек их маршрута стал поселок Мина. Следователи восстановили часть дальнейшего пути семьи и проверили множество версий исчезновения. Среди возможных направлений движения рассматривали маршрут к «камню желаний» у скалы Мальвинка неподалеку от Кутурчина. Гид Андрей Крупнов сообщал, что Ирина Усольцева интересовалась этим местом перед исчезновением. Эксперты допускали, что семья могла попасть в непогоду во время похода.
В рамках уголовного дела следствие допросило более 120 человек. Глава отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев ранее сообщил о новых находках в районе поисков. Сейчас выезды проходят не каждый день, однако работу по делу не прекращают.
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