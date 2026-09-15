Спасатель Леонов объяснил, почему поиски семьи Усольцевых не прекращают спустя год

15 сентября 2026, 10:25

Спасатель Леонов: найти Усольцевых живыми в тайге спустя год крайне трудно

Фото: iStock/daniilphotos

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что поиски Сергея и Ирины Усольцевых, а также их дочери продолжат, пока семья не найдена. Пропавших ищут в Красноярском крае почти год.