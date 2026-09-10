У 16-летнего подростка в Кемерово выявили поражение лёгких из-за вейпа
Врачи диагностировали у 16-летнего жителя Кемерова обширное поражение обоих легких, связанное с употреблением электронных сигарет. Подросток рассказал, что пользовался вейпом около двух лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Юноша впервые поступил в стационар с пневмонией. Медики устранили признаки дыхательной недостаточности и интоксикации, после чего пациента выписали.
Спустя месяц подростку вновь потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали в реанимацию: уровень насыщения крови кислородом снизился до 65% при нормальных значениях от 95 до 100%.
Сначала пациент не говорил о регулярном курении электронных сигарет. Терапия давала лишь кратковременный результат. МСКТ показала серьезные изменения в обоих легких, после чего подросток признался, что в течение двух лет курил вейп.
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