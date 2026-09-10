У 16-летнего подростка в Кемерово выявили поражение лёгких из-за вейпа

10 сентября 2026, 11:16

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Врачи диагностировали у 16-летнего жителя Кемерова обширное поражение обоих легких, связанное с употреблением электронных сигарет. Подросток рассказал, что пользовался вейпом около двух лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.