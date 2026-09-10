В Перми вор забрался в шаурмечную, приготовил себе ужин и ушёл без денег

10 сентября 2026, 11:30

В Перми мужчина разбил окно кафе, приготовил шаурму и ушёл с продуктами

Фото: Istock/Vladimir Mironov

В Перми вор забрался в шаурмечную, приготовил себе ужин и ушёл, не заплатив. Подробности приводит Telegram-канал Baza.