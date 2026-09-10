В Перми вор забрался в шаурмечную, приготовил себе ужин и ушёл без денег
В Перми вор забрался в шаурмечную, приготовил себе ужин и ушёл, не заплатив. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Инцидент случился в кафе на улице Горчакова. Мужчина разбил окно камнем и попал внутрь. Однако первым делом он решил утолить голод, а не проверить кассу. Незваный гость прошёл на кухню и приготовил себе шаурму.
После сытной трапезы вор открыл холодильник. Гражданин набрал продуктов и покинул заведение. Деньги из кассы он не взял — забыл про них. Отмечается, что в кафе не было охранной системы. Хозяйка заведения узнала о происшествии только утром, когда пришла на работу. Полицейские уже установили личность похитителя-гастронома. Теперь им осталось только найти его.
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