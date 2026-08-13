Таможня в Шереметьево нашла в чемодане пассажира 64 фрагмента крокодилов
Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли у 60-летнего россиянина, прилетевшего из китайского Хайкоу, 64 части крокодилов. Пассажир прошел через «зеленый» коридор, однако во время выборочной проверки инспекторы осмотрели его багаж. Об этом сообщает Шереметьевская таможня.
В чемодане находились крокодильи головы, лапы, челюсти и фрагменты кожи. Мужчина рассказал, что привез обработанные изделия для себя и считал, что на них не распространяются международные ограничения. Эксперты установили: останки рептилий относятся к видам, охраняемым Конвенцией СИТЕС. Их общую стоимость оценили более чем в 250 тысяч рублей.
Таможня завела административное дело о недекларировании товаров по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до двукратной стоимости находки; закон допускает конфискацию. Для ввоза и вывоза объектов из перечня СИТЕС необходимо подать письменную декларацию и предъявить разрешительные документы.
Читайте также: