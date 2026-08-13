Таможня в Шереметьево нашла в чемодане пассажира 64 фрагмента крокодилов

13 августа 2026, 10:20

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли у 60-летнего россиянина, прилетевшего из китайского Хайкоу, 64 части крокодилов. Пассажир прошел через «зеленый» коридор, однако во время выборочной проверки инспекторы осмотрели его багаж. Об этом сообщает Шереметьевская таможня.