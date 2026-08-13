В Калифорнии мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полицейским
В калифорнийском городе Глендейл мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.
Согласно материалу, полицию вызвала девушка подозреваемого, которая испугалась его поведения. У мужчины дома хранилось оружие, и он был крайне враждебно настроен по отношению к прибывшим правоохранителям, производя из своего укрытия выстрелы в сторону офицеров. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, пока ситуация не будет взята под контроль.
Отмечается, что несколько полицейских машин получили повреждения от снарядов. В настоящий момент преступника уже задержали. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.
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