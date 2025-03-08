«Начал насиловать в 16»: молодого педофила посадили за долгие изнасилования и более 1000 фото голых мальчиков

Фото: iStock/mrohana
21-летнего Стивена-Ли Макилвенни, которого полиция назвала жестоким «хищником по детям», приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления против трех юношей, сообщило издание DailyMail 7 марта 2025 года. Преступления произошли в Великобритании и включали в себя изнасилование, съемки голых ребят под угрозами и избиение жертв.
Стивен-Ли бил мальчиков, вынуждая их молчать о сексуальных издевательствах. Однажды он ударил одного из парнишек столь сильно, что у того случилось кровоизлияние в мозг.
Вторую тактику угроз Макилвенни привел в действие, как только запасся «материалом»: говорил ребятам, что сольет существующие фотки и видео онлайн.
В ноябре 2024 года уроженец Западного Белфаста признал вину по 77 обвинениям, включая распространение более 1000 фото и видео с жертвами на секс-сайтах. Там его извращенные ролики набрали свыше 30 тысяч просмотров, принеся приличный доход. Конечно, молодые подростки ничего не могли поделать с обнародованием материалов.
Преступления начались, когда обвиняемому было 16, а его жертвам — еще меньше. Он гнобил пострадавших до своего 19-летия. При этом клипы с изнасилованием он начал заливать на секс-сайты лишь в 2022 году.
Судья по делу отметила, что Макилвенни заманивал уязвимых мальчиков ложью и угрозами. Мать одного из пострадавших рассказала, что ее сын страдает от депрессии и ПТСР после пережитого.
Daily Mail пишет, что в разговоре с ними детектив отметила — Стивен-Ли является педофилом, хотя не попадает под их типичное представление. Некоторые подростки способны на ужасные вещи в отношении тех, кто значительно младше их.
Заметить более юных и «технически подкованных» насильников в современном обществе становится все тяжелее, поэтому родители всегда должны следить за своими детьми и их состоянием.
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Вторую тактику угроз Макилвенни привел в действие, как только запасся «материалом»: говорил ребятам, что сольет существующие фотки и видео онлайн.
Надзирательницу приговорили к тюрьме за оральный секс с заключенным
В ноябре 2024 года уроженец Западного Белфаста признал вину по 77 обвинениям, включая распространение более 1000 фото и видео с жертвами на секс-сайтах. Там его извращенные ролики набрали свыше 30 тысяч просмотров, принеся приличный доход. Конечно, молодые подростки ничего не могли поделать с обнародованием материалов.
Преступления начались, когда обвиняемому было 16, а его жертвам — еще меньше. Он гнобил пострадавших до своего 19-летия. При этом клипы с изнасилованием он начал заливать на секс-сайты лишь в 2022 году.
Судья по делу отметила, что Макилвенни заманивал уязвимых мальчиков ложью и угрозами. Мать одного из пострадавших рассказала, что ее сын страдает от депрессии и ПТСР после пережитого.
Фото: iStock/Dapcevic-psd
«Из-за стереотипного мнения в обществе о том, каким должен быть мужчина, мой сын долгое время молчал о насилии над ним и испытывал дикий стыд. Он все еще борется с депрессией и склонен сильно нервничать. Наше общество должно делать больше для помощи мальчикам и мужчинам в таких ситуациях», — делилась мать пострадавшего.Макилвенни внесли в реестр сексуальных преступников пожизненно.
Daily Mail пишет, что в разговоре с ними детектив отметила — Стивен-Ли является педофилом, хотя не попадает под их типичное представление. Некоторые подростки способны на ужасные вещи в отношении тех, кто значительно младше их.
Заметить более юных и «технически подкованных» насильников в современном обществе становится все тяжелее, поэтому родители всегда должны следить за своими детьми и их состоянием.
Читайте также:
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Мария Моисеева