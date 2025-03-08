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«Начал насиловать в 16»: молодого педофила посадили за долгие изнасилования и более 1000 фото голых мальчиков

DailyMail: В Британии 21-летнего парня посадили на 23 года за изнасилование и съемку мальчиков
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

21-летнего Стивена-Ли Макилвенни, которого полиция назвала жестоким «хищником по детям», приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления против трех юношей, сообщило издание DailyMail 7 марта 2025 года. Преступления произошли в Великобритании и включали в себя изнасилование, съемки голых ребят под угрозами и избиение жертв.
Стивен-Ли бил мальчиков, вынуждая их молчать о сексуальных издевательствах. Однажды он ударил одного из парнишек столь сильно, что у того случилось кровоизлияние в мозг.

Вторую тактику угроз Макилвенни привел в действие, как только запасся «материалом»: говорил ребятам, что сольет существующие фотки и видео онлайн.

Надзирательницу приговорили к тюрьме за оральный секс с заключенным
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В ноябре 2024 года уроженец Западного Белфаста признал вину по 77 обвинениям, включая распространение более 1000 фото и видео с жертвами на секс-сайтах. Там его извращенные ролики набрали свыше 30 тысяч просмотров, принеся приличный доход. Конечно, молодые подростки ничего не могли поделать с обнародованием материалов.

Преступления начались, когда обвиняемому было 16, а его жертвам — еще меньше. Он гнобил пострадавших до своего 19-летия. При этом клипы с изнасилованием он начал заливать на секс-сайты лишь в 2022 году.

Судья по делу отметила, что Макилвенни заманивал уязвимых мальчиков ложью и угрозами. Мать одного из пострадавших рассказала, что ее сын страдает от депрессии и ПТСР после пережитого.

Фото: iStock/Dapcevic-psd

«Из-за стереотипного мнения в обществе о том, каким должен быть мужчина, мой сын долгое время молчал о насилии над ним и испытывал дикий стыд. Он все еще борется с депрессией и склонен сильно нервничать. Наше общество должно делать больше для помощи мальчикам и мужчинам в таких ситуациях», — делилась мать пострадавшего.
Макилвенни внесли в реестр сексуальных преступников пожизненно.

Daily Mail пишет, что в разговоре с ними детектив отметила — Стивен-Ли является педофилом, хотя не попадает под их типичное представление. Некоторые подростки способны на ужасные вещи в отношении тех, кто значительно младше их.

Заметить более юных и «технически подкованных» насильников в современном обществе становится все тяжелее, поэтому родители всегда должны следить за своими детьми и их состоянием.

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#великобритания
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала шуточное видео об уплате налогов
07 марта 2025, 19:59

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

Блогер Александра Митрошина, которую заподозрили в уклонении от налогов на 127 млн рублей, незадолго до задержания опубликовала ролик о том, что «не платить налоги — стрём». Видео публикует Telegram-канал Mash.
Чтобы скрыть миллионные доходы, девушка купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав. Уточняется, что Митрошиной, которая называет себя в интернете «бложья мать», грозит семь лет лишения свободы.




На данный момент ее везут в Москву для допросов. Следствие намерено просить суд арестовать блогершу.

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*Запрещен в РФ
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Обрушение рядов в цирке произошло в Самарской области, есть пострадавшие
МЧС: при обрушении рядов в цирке в Самарской области пострадали 5 человек
07 марта 2025, 19:05

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Пять человек, включая троих детей, пострадали при обрушении рядов в передвижном цирке «Скиф» в Самарской области. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, все произошло в Нефтегорске. Погибших нет.
«Поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка <…> По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Погибших нет, пострадали пять человек, в том числе три ребенка», — сказано в сообщении регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе в микрорайоне Сходня подмосковного региона. Уточнялось, что обвалилась кровля.

Также стало известно о крупном смертельном ДТП в белгородском регионе.

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Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания
07 марта 2025, 19:03

Александра Митрошина (Фото: Telegram-канал @mitroshinablogging)

Блогеру Александре Митрошиной, известной в Сети как «бложья мать», грозит семь лет лишения свободы, которая подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Подробности биографии и дела Александры Митрошиной — в материале «Радио 1».

Биография Александры Митрошиной


Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Девушка является блогером и имеет 4,2 млн подписчиков в социальной сети Instagram*.

Митрошина окончила факультет журналистики МГУ, после чего поступила в ВШЭ на специальность «медиапроизводство».

Вела передачи на радио «Москва FM».

Личный блог Митрошина ведет с 2013 года. Сначала она публиковала кадры из личной жизни, а затем запустила обучающие курсы о том, как правильно вести блог и набирать аудиторию. В публикациях «эксперт» объясняет, как продавать товары и услуги в блоге и «создавать мощную онлайн-бизнес-структуру».

Активно занимается спортом и следит за здоровьем.

Александру Митрошину задержали в Сочи и возбудили уголовное дело: что известно


В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней Александры Митрошиной. Она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сегодня, 7 марта, блогершу задержали в аэропорту Сочи по прилете из Дубая.

По данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав. Недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей.

Не первое уголовное дело Александры Митрошиной


Ранее на Митрошину уже возбуждали уголовное дело за неуплату налогов. В 2023 году она погасила долг размером 216 млн рублей и призналась, что осталась почти без средств к существованию. Ей пришлось продать все квартиры.

«В финансовом плане я начинаю свою жизнь с нуля. У меня нет никаких резервов и очень приличные затраты в бизнесе, так что впереди кропотливая работа по выстраиванию фундамента. Страшно, но что делать», — писала она в своем блоге.

Какой срок может грозить Александре Митрошиной


Блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках уголовного дела, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. На данный момент ее везут в Москву для дальнейшего проведения допросов.

Чем Александра Митрошина занималась в последнее время


С 2022 года Митрошина живет в ОАЭ. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. По предварительным данным, она вернулась в Россию для совершения очередной бизнес-сделки.

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Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной
Блогеру Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по делу об отмывании денег
07 марта 2025, 18:44

Александра Митрошина (Фото: СК РФ)

Блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках уголовного дела, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно предварительным данным, Александру заподозрили в неуплате налогов на сумму 127 млн рублей и в отмывании денег. Уточняется, что блогершу уже везут в Москву.

По информации канала, следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. Отмечается, что она частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в столице.

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Блогера Митрошину задержали за неуплату налогов
Блогер Александра Митрошина задержана за долг перед ФНС в 127 млн руб
07 марта 2025, 18:12

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

За долг в 127 миллионов рублей перед налоговой задержана блогер-миллионник Александра Митрошина. Как уточняет Telegram-канал 112, «матерь бложья» обвиняется в отмывании средств. Авторы отметили, что история схожа с той, что произошла с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.
Митрошина частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в Москве, добавили журналисты.

Митрошину задержали, когда она прилетела в Сочи из Дубая. Сейчас девушку везут в столицу.

Ранее сообщалось, что представители актера Сергея Бурунова опровергли данные о его долге в практически 11 миллионов рублей перед налоговой. Они уточнили, что все произошло из-за технического сбоя.

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