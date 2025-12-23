Учительницу московской школы уволят за пощечину ученику-инвалиду
В Москве уволят учительницу, ударившую ученика с инвалидностью по лицу. Об этом сообщила директор Марина Сотникова, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что такой поступок совершенно недопустим, противоречит этническим и педагогическим нормам. По ее словам, руководство учебного заведения уже встретилось с родителями пострадавшего и принесло им извинения.
«Школа не потерпит насилия в своих стенах», — добавила Сотникова.Напомним, инцидент произошел в школе №1747 в Митино. Женщина дала пощечину мальчику после того, как он вступил в конфликт с другим ребенком. Школьник утверждает, что она также угрожала «выбить ему зубы». В свою очередь, педагог заявила, что он ее оскорбил.