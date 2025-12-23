Учительницу московской школы уволят за пощечину ученику-инвалиду

23 декабря 2025, 19:45

Фото: iStock/smolaw11

В Москве уволят учительницу, ударившую ученика с инвалидностью по лицу. Об этом сообщила директор Марина Сотникова, передает ТАСС.





Она подчеркнула, что такой поступок совершенно недопустим, противоречит этническим и педагогическим нормам. По ее словам, руководство учебного заведения уже встретилось с родителями пострадавшего и принесло им извинения.

«Школа не потерпит насилия в своих стенах», — добавила Сотникова.