Строительный кран насмерть придавил рабочего в Москве

Фото: пресс-служба прокуратуры г. Москвы

Рабочий погиб после падения стрелы крана в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла на строительной площадке на Большой Юшуньской улице в районе Зюзино. Мужчина скончался до приезда скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью. Погибшим оказался сотрудник субподрядной организации.

В настоящее время на месте работают правоохранители, которые выясняют все причины и обстостоятельства происшествия. Ход и результаты процессуальной проверки находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб в дробильной машине во время переработки деревянной продукции в Узловском районе Тульской области.

Лидия Пономарева

