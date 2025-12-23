Строительный кран насмерть придавил рабочего в Москве
Рабочий погиб после падения стрелы крана в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла на строительной площадке на Большой Юшуньской улице в районе Зюзино. Мужчина скончался до приезда скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью. Погибшим оказался сотрудник субподрядной организации.
В настоящее время на месте работают правоохранители, которые выясняют все причины и обстостоятельства происшествия. Ход и результаты процессуальной проверки находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб в дробильной машине во время переработки деревянной продукции в Узловском районе Тульской области.
