Предприниматели обвиняют франшизу «Каркас Тайги» в мошенничестве
Около 20 человек пострадали от действий франшизы «Каркас Тайги», а предварительный общий ущерб превышает 15 миллионов рублей. Пострадавшие утверждают, что компания не выполнила обещания по договорам и не возвращает вложенные средства.
Как сообщает Telegram-канал Baza, 27-летняя Анастасия из Воронежа вложила в франшизу 600 тысяч рублей и ещё 200 тысяч на рекламу, рассчитывая на три заказа в первые три месяца. Генеральный директор компании Ленар Биктимеров свои обязательства не выполнил, и девушка осталась без заказов с долгом в 800 тысяч рублей. Компания отказалась возвращать деньги, ссылаясь на якобы несвоевременный ответ менеджеру.
По словам Анастасии, с ней связались более десятка пострадавших из разных регионов. Сейчас 19 человек готовят коллективное заявление. Некоторые франчайзи также оплачивают CRM-системы и роялти, увеличивая общий ущерб, который оценивается в более чем 15 миллионов рублей.
