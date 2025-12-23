Предприниматели обвиняют франшизу «Каркас Тайги» в мошенничестве

23 декабря 2025, 18:01

Фото: iStock/blinow61

Около 20 человек пострадали от действий франшизы «Каркас Тайги», а предварительный общий ущерб превышает 15 миллионов рублей. Пострадавшие утверждают, что компания не выполнила обещания по договорам и не возвращает вложенные средства.