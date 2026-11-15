Вечер памяти популярного рэпера в Петербурге завершился поножовщиной

15 ноября 2026, 23:19

В Петербурге во время вечера памяти рэпера Lil Peep человека ранили ножом

Фото: iStock/zoka74

Вечер памяти американского рэпера Lil Peep, проходивший в петербургском Дворце культуры и техники им. И.И. Газа, обернулся конфликтом с применением ножа. По предварительным данным, мероприятие было приурочено к годовщине смерти музыканта и собрало десятки поклонников его творчества, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».