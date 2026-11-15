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Вечер памяти популярного рэпера в Петербурге завершился поножовщиной

В Петербурге во время вечера памяти рэпера Lil Peep человека ранили ножом
Фото: iStock/zoka74

Вечер памяти американского рэпера Lil Peep, проходивший в петербургском Дворце культуры и техники им. И.И. Газа, обернулся конфликтом с применением ножа. По предварительным данным, мероприятие было приурочено к годовщине смерти музыканта и собрало десятки поклонников его творчества, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Конфликт вспыхнул внезапно прямо в зале. В ходе словесной перепалки один из участников вечера нанес оппоненту удар ножом. Очевидцы в панике бросились к выходам, прервав концерт.

Тяжело раненого мужчину экстренно госпитализировали бригадой скорой помощи, прибывшей на вызов. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, восстанавливая полную картину произошедшего.

Ранее в Абхазии произошла перестрелка. Как минимум один человек пострадал.

Александр Огарёв

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