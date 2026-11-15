Вечер памяти популярного рэпера в Петербурге завершился поножовщиной
Вечер памяти американского рэпера Lil Peep, проходивший в петербургском Дворце культуры и техники им. И.И. Газа, обернулся конфликтом с применением ножа. По предварительным данным, мероприятие было приурочено к годовщине смерти музыканта и собрало десятки поклонников его творчества, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Конфликт вспыхнул внезапно прямо в зале. В ходе словесной перепалки один из участников вечера нанес оппоненту удар ножом. Очевидцы в панике бросились к выходам, прервав концерт.
Тяжело раненого мужчину экстренно госпитализировали бригадой скорой помощи, прибывшей на вызов. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, восстанавливая полную картину произошедшего.
Ранее в Абхазии произошла перестрелка. Как минимум один человек пострадал.
Читайте также: