Жителям Курской области оторвало ноги после детонации мин ВСУ
В одном из жилых кварталов Рыльска Курской области в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника, тяжелые ранения получили двое местных жителей. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Согласно полученной информации, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина находятся в крайне тяжелом состоянии. В результате подрыва оба лишились стоп. В настоящий момент пострадавших экстренно эвакуируют санавиацией в Курск для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Районы падения боеприпасов немедленно оцепили сотрудники правоохранительных органов. На месте работают экстренные службы. Специалисты-взрывотехники приступят к разминированию территории и осмотру поврежденных зданий сразу же, как только позволит оперативная обстановка.
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