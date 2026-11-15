Житель Ленобласти задохнулся угарным газом в горящем доме

15 ноября 2026, 23:37

Мужчина погиб при пожаре в Ленобласти

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В городе Сланцы Ленинградской области произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Инцидент случился вечером 15 ноября на улице Красной.