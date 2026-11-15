Житель Ленобласти задохнулся угарным газом в горящем доме
В городе Сланцы Ленинградской области произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Инцидент случился вечером 15 ноября на улице Красной.
По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, вспыхнул частный дом, а очаг возгорания находился внутри здания. На место прибыли две автоцистерны 145‑й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас», пламя удалось оперативно ликвидировать.
Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины. По заключению медиков, причиной смерти стало отравление угарным газом.
На месте происшествия продолжают работать специалисты. Сейчас дознание МЧС Сланцевского района устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
Ранее пожар охватил здание автоцентра в Омской области. Огонь распространился на площади 2,4 тыс. квадратных метров.
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