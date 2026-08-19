Танцовщица обвинила хип-хоп тренера Диму Кадета в интимной связи с ней в 15 лет

19 августа 2026, 12:21

Фото: Istock/Nobilior

Танцовщица обвинила хип-хоп тренера Диму Кадета (настоящее имя — Дмитрий Реннер) в интимной связи с ней в 15 лет. Как сообщает портал msk77.ru, Анна (имя изменено) занималась у Дмитрия с 14 лет, но отношения переросли в личные, когда ей исполнилось 15, а ему — 35.