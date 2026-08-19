Танцовщица обвинила хип-хоп тренера Диму Кадета в интимной связи с ней в 15 лет
Танцовщица обвинила хип-хоп тренера Диму Кадета (настоящее имя — Дмитрий Реннер) в интимной связи с ней в 15 лет. Как сообщает портал msk77.ru, Анна (имя изменено) занималась у Дмитрия с 14 лет, но отношения переросли в личные, когда ей исполнилось 15, а ему — 35.
В 2023 году в лагере тренер приглашал девушку в пустой номер, где начались «неоднозначные прикосновения» и разговоры. Затем он позвал её на дачу — там, по её словам, произошёл интим.
Отношения длились около месяца, после чего танцор изменил к ней отношение. Анна заявила, что он просил интимные фото и становился ласковее, когда та хотела уйти. Из-за случившегося у девушки возникли суицидальные мысли, она попала в больницу после попытки самоубийства.
Однако Реннер и после этого просил фото и шутил над её попыткой. Сейчас Анна перестала винить себя и опубликовала историю для предостережения других танцоров. Сам Кадет пообещал позднее высказаться в Instagram* и предложил спрашивать о домогательствах у самой потерпевшей.
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