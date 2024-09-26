Военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу

Фото: iStock/Zolnierek
Воронежский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который сбежал из части и убил девушку, отказавшуюся поехать с ним в гостиницу, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.
По данным издания, во время застолья Степанов предложил девушке, у которой проживал во время увольнения, поехать с ним в гостиницу, однако получил отказ. Тогда он собрал вещи и уехал, но вернулся через некоторое время и начал ссориться с девушкой на почве ревности. Он позвал ее на улицу, где ударил ножом в шею. Жертва скончалась на месте.
Экспертиза установила, что у военного присутствуют «признаки органического расстройства личности», при этом в момент убийства он осознавал свои действия.
Кроме того, оказалось, что за месяц до совершенного преступления мужчина сбежал из военной части, а через некоторое время его задержала полиция за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде.
Военный признал свою вину и раскаялся. Таким образом, за два преступления суд назначил Степанову десять лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить три миллиона рублей матери погибшей, у которой осталось четверо детей.
Читайте также:
Цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области
В Японии оправдали мужчину, ожидавшего казни за убийство с 1968 года
В Нижнем Новгороде задержали мигранта, который насиловал животных
Экспертиза установила, что у военного присутствуют «признаки органического расстройства личности», при этом в момент убийства он осознавал свои действия.
Кроме того, оказалось, что за месяц до совершенного преступления мужчина сбежал из военной части, а через некоторое время его задержала полиция за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде.
Военный признал свою вину и раскаялся. Таким образом, за два преступления суд назначил Степанову десять лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить три миллиона рублей матери погибшей, у которой осталось четверо детей.
Читайте также:
Цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области
В Японии оправдали мужчину, ожидавшего казни за убийство с 1968 года
В Нижнем Новгороде задержали мигранта, который насиловал животных
Элина Позднякова