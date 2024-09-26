Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу

Военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу

В Воронеже осудили военного, который зарезал многодетную мать
26 сентября 2024, 12:23
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который сбежал из части и убил девушку, отказавшуюся поехать с ним в гостиницу, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.
По данным издания, во время застолья Степанов предложил девушке, у которой проживал во время увольнения, поехать с ним в гостиницу, однако получил отказ. Тогда он собрал вещи и уехал, но вернулся через некоторое время и начал ссориться с девушкой на почве ревности. Он позвал ее на улицу, где ударил ножом в шею. Жертва скончалась на месте.

Экспертиза установила, что у военного присутствуют «признаки органического расстройства личности», при этом в момент убийства он осознавал свои действия.



Кроме того, оказалось, что за месяц до совершенного преступления мужчина сбежал из военной части, а через некоторое время его задержала полиция за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде.

Военный признал свою вину и раскаялся. Таким образом, за два преступления суд назначил Степанову десять лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить три миллиона рублей матери погибшей, у которой осталось четверо детей.

Читайте также:

Цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области

В Японии оправдали мужчину, ожидавшего казни за убийство с 1968 года

В Нижнем Новгороде задержали мигранта, который насиловал животных
#суд
#полиция
#убийство
#вещи
#нарушение
#наказание
#мужчина
#сво
Исследования по смертельному отравлению семьи: В пельменях и курице не нашли химикаты
СК получил результаты анализа продуктов отравившейся семьи под Красноярском
26 сентября 2024, 12:38

Фото: ГСУ СК РФ

Следователи получили результаты анализа продуктов из дома семьи, где погибли от пищевого отравления четверо детей. Лабораторный анализ по санитарно-химическим показателям не выявил нарушения.
«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве уточнили, что отобранные в доме семьи и магазине продукты по нормативам соответствуют гигиеническим требованиям. Эксперты продолжают исследовать продукты из дома отравившейся семьи.

Напомним, семья с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась после ужина. В субботу, 21 сентября около 11:00 члены семьи обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице в тот же день. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя.

Читайте также:

В организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли следов дихлофоса

СК объяснил, почему сложно установить причину загадочной смерти детей от пельменей

Около 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве
#семья
#продукты
#эксперты
#дома
#ск
#дети
#смерть
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес
26 сентября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесной пожар произошёл в километре от микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха — на территории Кучинского участкового лесничества, тушение заняло больше девяти часов, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Пожар обнаружили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь возгорания составляла 0,05 га, но потом из-за ветра огонь распространился на площадь 0,2 га. В тушении участвовали 12 лесных пожарных, было задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время идёт работа по установлению поджигателя.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что штраф за лесной пожар в регионе составляет до 60 тысяч рублей для физлица, до 110 тысяч рублей для должностного лица и до 2 млн рублей для юрлица. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте также:

ФСБ задержала шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах

В Японии оправдали мужчину, ожидавшего казни за убийство с 1968 года

В Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов
#лес
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#балашиха
#железнодорожный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области
Топа цыган обокрала 83-летнюю бабушку участника СВО под Пензой
26 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Банда цыган обворовала 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области. Участники кражи унесли из дома пожилой женщины вещи, сообщают местные Telegram-каналы 26 сентября.
По данным общественников, среди обворовавших пенсионерку цыган были даже дети. Причем бабушку обворовывали регулярно. В этот раз, цыгане пробрались на участок женщины и унесли металлические плиты. После беседы с представителями общественной организации, цыгане согласились возместить пенсионерке весь ущерб, сообщает «Русская община».

Ранее толпа цыган пыталась учинить расправу над школьником в Ростовской области. Там повздорили ученики 3 и 5 класса, после чего в школу ворвались взрослые мужчины с требованием извиниться перед цыганами на коленях.

Читайте также:

В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови»

Обещали увезти в багажнике и зарезать: цыгане угрожали жене бойца СВО

Цыганский табор устроил жёсткие разборки с тёщей бойца СВО
#участок
#ущерб
#кража
#конфликт
#пенсионерка
#преступность
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах
26 сентября 2024, 11:26

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержала шесть человек, из которых трое – подростки, за поджоги на объектах железнодорожного транспорта и связи. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что операции по задержанию велись ФСБ совместно со Следственным комитетом России. Удалось установить личности шестерых причастных к поджогам, в числе которых троё несовершеннолетних 2007 и 2009 годов рождения.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела о теракте. В настоящее время проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления по статье о госизмене.

В общей сложности задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 20 лет, а некоторым грозит пожизненное заключение.

Все подозреваемые признали свою вину в поджогах. Они рассказали, что получали задания от спецслужб Украины. За выполнением им обещали от 10 до 15 тысяч рублей.

Читайте также:

ФСБ поймала пособника СБУ под Херсоном за экстремистские акции

Суд сократил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье

ФСБ: в Дагестане поймали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины
#фсб
#россия
#задержание
#поджог
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Японии оправдали мужчину, ожидавшего казни за убийство с 1968 года
26 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/sabthai

Окружной суд города Сидзуоки в Японии оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксёра Ивао Хакамату, который является рекордсменом по длительности пребывания в камере смертников. Об этом сообщает местное агентство Киодо.
Хакамата был арестован в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его супруги и их двоих детей. После 20 дней допросов он признался в содеянном, однако на суде заявил, что дать признательные показания его заставляли пытками.

Защита пыталась доказать, что доказательства совершения преступления Хакаматой были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года мужчину всё же признали виновным и приговорили к смертной казни. В 1980 году приговор был финализирован. А в 2011 году японец побил рекорд по сроку пребывания в камере смертников, ожидая исполнения приговора. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК Хакаматы не совпадает с тем, что было получено из генетического материала обнаруженной на месте убийства крови. После этого мужчину выпустили на свободу, однако в прошлом году Верховный суд Японии сообщил о сохранении в силе решений нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания.

Читайте также:

Во Владивостоке раскрыли убийство семьи с тремя детьми, совершенное 30 лет назад

СК РФ привлек к ответственности 785 иностранных наемников, воюющих за ВСУ

«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней к сексу, подробности
#япония
#суд
#смертная казнь
#убийство
#приговор
#рекорд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК РФ привлек к ответственности 785 иностранных наемников, воюющих за ВСУ
26 сентября 2024, 10:19

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России привлек к ответственности 785 иностранных наемников, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в частности, для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд было направлено уголовное дело против гражданина Грузии Георгия Гоглидзе.

Следствие установило, что в апреле 2023 года он прибыл в Львовскую область Украины, где прошел специальную военную подготовку. Затем его направили на временно оккупированную украинскими силами территорию города Славянска в ДНР, где он за вознаграждение участвовал в боевых действиях.

Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР в ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими. В результате часть наемников была уничтожена, а остальные, включая Гоглидзе, задержаны. В дальнейшем с участием Гоглидзе были проведены комплексные следственные действия, в ходе которых был собран значительный объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Подполье: в порту под Одессой во время взрыва были суда со снарядами и ГСМ

Над Орловской областью сбили вражеский беспилотник

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#суд
#уголовное следствие
#днр
#лнр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов
26 сентября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/artolympic

В Санкт-Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции», — написала она.

По ее словам, супруги управляли пятью недорогими гостиницами в разных частях города, где «массово регистрировали мигрантов», которые на самом деле не проживали в этих заведениях. Нелегальные мигранты из среднеазиатских стран в основном работали на стройках, добавила представитель МВД.

Она пояснила, что после оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были установлены партнерские отношения, для дальнейшей постановки иностранцев на миграционный учет.

В результате с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В РФ захотели выдворять мигрантов за пропаганду идеологии чайлдфри

Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России

Губернатор Воробьёв рассказал о новых ограничениях для мигрантов в Подмосковье
#дело
#мвд
#уголовное дело
#документы
#мигранты
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нижнем Новгороде задержали мигранта, который насиловал животных
26 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/blinow61

В Нижнем Новгороде по подозрению в незаконной миграции и участии в экстремистских группировках был задержан мужчина из Средней Азии. Пишет NEWSNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

На допросе мужчина признался, что красил губы и насиловал животных.

По предварительным данным, мигрант является сторонником движения АУЕ, признанного экстремистским в России. В ходе допроса выяснилось, что он занимался зоофилией вместе с другом, и эти действия были зафиксированы на видео. По его словам, они совершали это в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время оба мигранта депортированы из страны.

Читайте также:

«Хотим русской крови»: толпа цыган пыталась наказать школьника под Ростовом, подробности

Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти

Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга
#мигрант
#видео
#мужчина
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фигурант дела Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял машины на знакомых
26 сентября 2024, 09:17

Фото: iStock/Rawf8

Один из участников уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество. Следствие полагает, что он переоформлял приобретенные автомобили на знакомых и родственников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, обвиняемый распределял средства, полученные преступным путем, в том числе приобретая автомобили, которые оформлялись на его родственников и доверенных лиц.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе. Адвокат подчеркнул, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается идти на сделку со следствием.

Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Дело экс-подчинённого Тимура Иванова связано с хищением 3 млрд рублей у банка

Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова

По делу экс-замминистра обороны РФ Иванова арестовано многомиллионное имущество
#суд
#имущество
#адвокат
#обвинение
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате