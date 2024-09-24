В Иркутской области пятнадцатилетний подросток убил двенадцатилетнюю девочку

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В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. Об этом проинформировала Иркутская областная прокуратура.
Инцидент произошел 21 сентября. Сообщается, что у молодого человека с девочкой возник конфликт, в результате которого подросток нанес пострадавшей множественные удары ножом.
В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании.
В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подросток заключен под стражу на 2 месяца», — отмечается в сообщении.
В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании.
В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова