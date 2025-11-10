Суд Дагестана смягчил приговор иностранцу за попытку перевозки 53 кг гашиша
Верховный суд Дагестана признал иностранного гражданина виновным в попытке перевезти в Москву крупную партию наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Суд установил, что мужчина прибыл в республику, чтобы транспортировать в столицу гашиш, который поступил из-за рубежа. В сентябре 2022 года сотрудники УФСБ России по Дагестану задержали его при изъятии так называемой тайниковой закладки. При этом они обнаружили 53 килограмма гашиша.
Следствие вменило мужчине покушение на сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Сначала Кизлярский районный суд Дагестана приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Затем Верховный суд республики учёл, что фигурант активно помогал раскрыть и расследовать преступление, и сократил срок наказания до 9,5 лет колонии строгого режима.
