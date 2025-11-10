В Екатеринбурге первого сутенёра-мигранта лишили ВНЖ
В Екатеринбурге мигранта лишили вида на жительство. Его подозревают в организации проституции. Подробности сообщает 360.ru.
Установлено, что 40-летний иностранец использовал свой документ, чтобы вовлекать женщин в занятие проституцией. Против мужчины возбудили уголовное дело. Если суд докажет вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Органы правопорядка провели проверку и установили, что его действия создают угрозу безопасности России. На этом основании иностранец потерял вид на жительство. Правоохранители отметили, что это первый случай, когда на рынок проституции в уральской столице попытались войти иностранцы. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Мосгорсуд признал, что Михаил Хачатурян совершил преступления против дочерей.
Читайте также: