Таскающий вниз головой младенца российский отец попал на видео
В Ингушетии был зафиксирован инцидент, как отец таскает младенца за ногу и окунает в реку. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash Gor, видно, как мужчина, предположительно отец ребенка, таскает его за одну ногу по каменистой местности.
Ребенка волокут по шаткому мосту, окунают в холодную горную реку, при этом мужчина сам едва не теряет равновесие.
В настоящее время сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту публикации видео. Устанавливаются личность мужчины и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в Санкт-Петербурге месячный ребенок попал в больницу с тяжелым отравлением опиоидами из-за ошибки матери.
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