Таскающий вниз головой младенца российский отец попал на видео

24 июля 2025, 10:50

В Ингушетии отец таскал вниз головой младенца по каменистым тропам

Фото: IStock / AlizadaStudios

В Ингушетии был зафиксирован инцидент, как отец таскает младенца за ногу и окунает в реку. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash Gor, видно, как мужчина, предположительно отец ребенка, таскает его за одну ногу по каменистой местности.