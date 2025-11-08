Достижения.рф

Sabah: Пожар в Турции на парфюмерной фабрике унес жизни шести человек

Фото: istockphoto/wirot pathi

Пожар в Турции на парфюмерной фабрике унес жизни шести человек. Об этом сообщает Sabah.



Уточняется, что горение происходило районе Диловасы города Коджаэли. По данным издания, возгорание охватило здание, пожарные приступили к тушению, огонь быстро распространился.

Причины пожара пока не установили. Сейчас огонь ликвидировали. По предварительной информации, в результате инцидента ещё один человек пострадал.

Ранее также сообщалось, что возле ТЦ Lotte Plaza в Москве загорелся легковой автомобиль. Подробности происшествия выясняются, спасатели уже прибыли на место.

Никита Кротов

