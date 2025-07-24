У хирурга Лонской, осужденной за операцию жене раввина, произошел инсульт

24 июля 2025, 08:52

Фото: iStock/Iulianna Est

Осужденный пластический хирург Екатерина Лонская попала в нейрореанимацию. У медика произошел ишемический инсульт, из-за чего пришлось отложить очередное заседание. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий уголовное дело.





Напомним, Лонская два года назад провела операцию жене президента Федерации еврейских общин (ФЕОР) Инне Бороде. Женщина обратилась в клинику «КЛАЗКО», чтобы сделать блефаропластику, но практически лишилась зрения. Медика приговорили к 11 месяцам колонии-поселения и запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение 2,5 лет.

«Судебное заседание отложено, поскольку со вчерашнего дня Екатерина находится в нейрореанимации с диагнозом: ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Екатерина сейчас в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.