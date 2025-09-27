Стало известно, что Светлаков и Малахов «выпали» из дела о «Крокусе»

27 сентября 2025, 10:54

Светлаков и Малахов не фигурируют в списке свидетелей по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Istock/Antipov

Следствие не включило продюсера Сергея Светлакова и телеведущего Андрея Малахова в список свидетелей по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





Издание отмечает, что оба медийных человека находились в мюзик-холле во время нападения.

«Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе» — шоумены находились в концертном зале во время стрельбы и не были заявлены свидетелями», — сказано в сообщении.

