Туристка хотела запечатлеть пляж со скалы, но сорвалась вниз и не выжила
В Аргентине туристка хотела запечатлеть пляж со сколы, но сорвалась с 25-метровой высоты и не выжила. Об этом пишет газета Daily Mail.
Трагедия произошла на побережье Барранка-де-лос-Лобос в городе Мар-дель-Плата. Незадолго до нее 33-летняя журналистка Летисия Лемби пыталась сфотографировать живописное место со старой смотровой площадки. Внезапно она потеряла равновесие, полетела вниз и приземлилась на камни.
Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. Тело девушки достали из-под основания скалы до начала прилива.
Местные жители давно говорили о том, что к набережной ведет ветхие платформа и лестница. Однако, несмотря на их жалобы, площадка до сих пор остается открытой для посещения.
Читайте также: