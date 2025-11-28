Туристка хотела запечатлеть пляж со скалы, но сорвалась вниз и не выжила

28 ноября 2025, 19:43

В Аргентине погибла журналистка Лемби, упав с утеса во время фотосъемки

Фото: iStock/R.M. Nunes

В Аргентине туристка хотела запечатлеть пляж со сколы, но сорвалась с 25-метровой высоты и не выжила. Об этом пишет газета Daily Mail.