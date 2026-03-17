ТАСС: Патриарх Грузии попал в реанимацию
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II оказался в больнице из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщается на сайте Патриархии Грузии.
Сейчас глава грузинской церкви находится в Кавказском центре медицины. Врачи оценивают его состояние как проблематичное, но стабильное.
Как отмечает ТАСС, священнослужитель попал в реанимацию с «массивным кровотечением из желудка». Министр здравоохранения страны Михаил Сарджвеладзе, в свою очередь, добавил, что ситуация «правда непростая», учитывая возраст патриарха.
Ираклий Гудушаури-Шиолашвили появился на свет 4 января 1933 года во Владикавказе. Католикосом-Патриархом всея Грузии его избрали 23 декабря 1977 года.
