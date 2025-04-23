В Севастополе столкнулись автобус с детьми и легковой автомобиль, есть пострадавшие

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В Севастополе автобус Scania, который перевозил несовершеннолетних, столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП госпитализировали восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по региону в Телеграм-канале.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гоголя в 12:50.
Предварительно, 53-летний водитель автобуса с детьми неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной машиной.
В итоге восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса доставили в больницу.
Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выполняют регулировочные действия. Отмечалось, что еще выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее выяснилось, что причиной возникшего пожара в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.
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Предварительно, 53-летний водитель автобуса с детьми неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной машиной.
«От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди нее машину BMW», — отмечалось в сообщении.
В итоге восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса доставили в больницу.
Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выполняют регулировочные действия. Отмечалось, что еще выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее выяснилось, что причиной возникшего пожара в Москва-Сити стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.
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Ольга Енгалычева