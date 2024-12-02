Пять сожженных школьников в коллекторе: в деле о загадочной смерти детей в Красноярске появилось новое обстоятельство

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В апреле 2005 года пятеро детей пропали на окраине Красноярска. Спустя три недели в коллекторе на пустыре были найдены обгоревшие останки детей в возрасте от 10 до 12 лет. По прошествию почти 20 лет в уголовном деле открылись новые обстоятельства и центральный аппарат СК возобновил расследование. Подробности — в материале «Радио 1».
«Нагуляются» и вернутся домой
Дмитрий Макаров, Максим Тауманов, Александр Лавренко, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов учились в одной школе г. Красноярска. 16 апреля 2005 года в школе был субботник, после которого дети решили погулять. Но к вечеру никто из детей домой не вернулся. Родители начали искать парней самостоятельно, но никто из общих знакомых не располагал информацией куда могли запропаститься дети.
После неудачных попыток самостоятельно отыскать школьников, родители обратились в правоохранительные органы.
«Там на нас отреагировали довольно холодно. Мол, парни нагуляются и появятся. Такое ощущение, что всерьез искать их никто не хотел», — рассказывает корреспондентам РИА Новости отец десятилетнего Максима Евгений Тауманов.
Детей искали на протяжении трех недель и только 8 мая в отделение полиции поступило сообщение об обнаружении в коллекторе обгоревших останков детских тел.
Следствие склонялось к несчастному случаю
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Сотрудники полиции, ведущие следствие по этому делу, пришли к выводу, что дети погибли по причине взрыва метана в коллекторе. Якобы дети играли на пустыре, забрались в колодец и там мгновенно погибли. Родители пропавших мальчиков были категорически не согласны с этой версией. Колодец, в котором спустя три недели нашли тела, находился недалеко от школы и его несколько раз осматривали поисковые бригады. Родственники погибших детей придали дело огласке, с помощью СМИ им удалось привлечь внимание Москвы.
«В середине лета в Красноярск прилетел заместитель генпрокурора Владимир Колесников. Он изучил все материалы и заявил, что это было убийство. Лишь после этого наконец возбудили уголовное дело», — делится Евгений.
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Дело снова возобновили
Согласно информации РИА Новости, некоторое время назад родителей пропавших детей приглашали в Следственный комитет, где им сообщили о новых обстоятельствах в деле. Расследование трагической гибели школьников продолжается. Делом в настоящее время занимается центральный аппарат Следственного комитета. Подробности следствия пока не разглашаются.
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