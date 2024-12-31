ТАСС: самая крупная сумма перевода мошенникам в 2024 году составила 180 млн

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По данным МВД, самая крупная сумма перевода мошенникам в 2024 году составила 180 миллионов рублей. Этим ведомство поделилось с ТАСС.
«Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила около 180 млн рублей», — пишут в агентстве.
При этом данный перевод осуществлялся без привлечения курьеров. В МВД уточнили, что раньше мошенники нацеливались на фактически имеющиеся деньги у граждан. Теперь преступники осуществляют полную координацию действий пострадавших, в которых граждане оформляют кредиты и займы. К тому же мошенники пытаются реализовать движимое и недвижимое имущество обманутых.
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