В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19

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В уголовном деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19 человек. Об этом пишет ТАСС.
«Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО медицинскую сестру столичной больницы и еще двух безработных женщин, пополнивших список фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек» — сообщает агентство.Главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 года она организовала приюты для беременных, которые не хотели оставлять детей. Сообщницей Логиновой стала Наталья Патока. Подозреваемые организовывали уход за беременными, а также принимали у них роды. После девушки забирали детей и по подложным документам регистрировали их как своих собственных.
Число фигурантов ела пополняется за счет признательных показаний обвиняемых. Также их заявления подтверждаются заключением молекулярно-генетической экспертизы, документами из ЗАГС и медицинских учреждений.
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Иван Мусатов