Выяснилось, когда возобновятся активные поиски исчезнувшей в горной тайге семьи Усольцевых
Активные поиски семьи Усольцевых, которые исчезли в тайге Красноярского края, возобновятся только после улучшения погодных условий. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Напомним, что семья из трех человек — супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочкой — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября. Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь.
В масштабных поисках семьи участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов России, однако 12 октября активную фазу операции завершили.
Район поисков в Партизанском районе Красноярского края характеризуется суровым резко континентальным климатом. В настоящее время там держатся морозы от -14 до -30 градусов и ниже.
Ночью температура может часто опускаться до -40 градусов, сопровождаясь метелями и сильным ветром. Это делает поиски Усольцевых чрезвычайно опасными и сложными.
По словам Чооду, спасатели уже готовы вновь начать работу, находясь «на низком старте».
«Мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте, в том числе в формате точечном, например, выполнения задач с привлечением БПЛА», — пояснила она.Ранее руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин сообщил, что семья Усольцевых могла стать жертвой преступления.