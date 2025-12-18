Выяснилось, когда возобновятся активные поиски исчезнувшей в горной тайге семьи Усольцевых

18 декабря 2025, 02:19

Серафима Чооду: Активные поиски Усольцевых в тайге возобновятся после улучшения погоды

Фото: iStock/m-gucci

Активные поиски семьи Усольцевых, которые исчезли в тайге Красноярского края, возобновятся только после улучшения погодных условий. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.





Напомним, что семья из трех человек — супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочкой — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября. Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь.



В масштабных поисках семьи участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов России, однако 12 октября активную фазу операции завершили.



Район поисков в Партизанском районе Красноярского края характеризуется суровым резко континентальным климатом. В настоящее время там держатся морозы от -14 до -30 градусов и ниже.





«Мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте, в том числе в формате точечном, например, выполнения задач с привлечением БПЛА», — пояснила она.