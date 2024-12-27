В Волгограде военнослужащий пытался с ножом прорваться в лицей

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В Волгограде находящийся в отпуске боец отряда БАРС Александр Вербицкий с ножом пытался ворваться в лицей № 3 Тракторозаводского района. Его арестовали пока на трое суток.
Об инциденте сообщил новостной портал V1.RU в своём телеграм-канале. Как выяснили журналисты, 52-летний военный с позывным Тигр сразу после Нового года должен был вернуться на службу, однако теперь велика вероятность, что ему придётся задержаться. По данным портала, свой агрессивный поступок Вербицкий совершил под воздействием наркотиков.
Не все родственники военного знают о происшествии, в том числе его мама, которая лежит в больнице после операции на сердце. Отцу Александра всё известно, так как дома у них провели обыск, но не нашли ничего противозаконного. Знакомые солдата характеризуют его как очень спокойного человека и не понимают, что могло толкнуть его на такой поступок.
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Александр Бойцов