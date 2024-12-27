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В Волгограде военнослужащий пытался с ножом прорваться в лицей

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Волгограде находящийся в отпуске боец отряда БАРС Александр Вербицкий с ножом пытался ворваться в лицей № 3 Тракторозаводского района. Его арестовали пока на трое суток.


Об инциденте сообщил новостной портал V1.RU в своём телеграм-канале. Как выяснили журналисты, 52-летний военный с позывным Тигр сразу после Нового года должен был вернуться на службу, однако теперь велика вероятность, что ему придётся задержаться. По данным портала, свой агрессивный поступок Вербицкий совершил под воздействием наркотиков.

Не все родственники военного знают о происшествии, в том числе его мама, которая лежит в больнице после операции на сердце. Отцу Александра всё известно, так как дома у них провели обыск, но не нашли ничего противозаконного. Знакомые солдата характеризуют его как очень спокойного человека и не понимают, что могло толкнуть его на такой поступок.

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В США недовольная чаевыми доставщица пиццы ударила ножом беременную клиентку
27 декабря 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

В городке Киссимми, штат Флорида, 22-летняя доставщица пиццы, недовольная размером чаевых, решила отомстить клиентке. Она набросилась на беременную женщину с ножом.
Уроженка Орландо Брианна Альвело доставила пиццу в мотель Riviera, сообщает CBS News. Клиентка заплатила её 33 доллара за заказ и добавила пару долларов чаевых. По словам женщины, курьер ничего не сказала ей по поводу маленьких чаевых, только «закатила глаза и ушла».

Позднее в тот же день Альвело вернулась в мотель с неизвестным мужчиной, у которого был пистолет. Криминальная парочка ворвалась в комнату, где жила женщина со своим партнёром и пятилетней дочкой. Спутник доставщицы увёл мужчину в туалет под дулом пистолета, а Альвело в это время прямо на глазах у ребёнка стала наносить «неблагодарной» клиентке удары ножом по всему телу. Потом они со спутником ушли.

Пострадавшую госпитализировали, на её теле медики насчитали 14 ножевых ранений — на груди, животе, обеих руках и ноге. Во время осмотра выяснилось, что она была беременна. Неизвестно, удалось ли ей сохранить ребёнка. Альвело задержали, её спутника сейчас разыскивает полиция.

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#сша
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Студентка случайно проглотила 15-сантиметровую щетку при чистке зубов
27 декабря 2024, 18:05

Фото: istockphoto/didesign021

В подмосковных Мытищах вечерняя гигиена закончилась для студентки медицинского колледжа вызовом бригады скорой помощи. Она случайно проглотила 15-сантиметровую зубную щётку.
Как позже рассказала 16-летняя девушка, она чистила зубы перед сном и решила убрать налёт с языка. После неосторожного или слишком резкого движения она закашлялась, сообщает mk.ru. Щётка проскользнула в пищевод. Самостоятельно извлечь посторонний предмет девушка, понятно, не смогла, поэтому вызвала скорую помощь.

Приехавшие медики сначала не поверили пациентке. Однако после подробного осмотра убедились, что она не обманывает, и доставили её в больницу. После рентгена выяснилось, что щётка успела продвинуться из пищевода в желудок. Для извлечения инородного предмета из организма студентки-медика потребовалась эндоскопия, которую провели под местным наркозом. Утром следующего дня будущую медсестру отпустили из больницы домой.

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В Азербайджане назвали предварительную причину крушения самолета в Казахстане
Министр Азербайджана: обломки самолета в Актау указывают на внешнее воздействие
27 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/Kesu01

Обломки самолета, рухнувшего в Казахстане, указывают на то, что борт подвергся вмешательству извне. Об этом журналистам заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
«Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием», — заявил Набиев.

Там также отметили, что траектория полета рухнувшего самолета указывает на полет в Актау через Махачкалу. По результатам расследования станет ясно, было ли дано разрешение на посадку самолета. Кроме того, следствию предстоит выяснить, зачем экипаж принял решение совершить аварийную посадку, а также выяснить вопрос об отключении GPS.

Он напомнил, что многие выжившие говорили о звуках взрыва во время пролета над Грозным.

Ранее компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.

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#данные
#вооружения
#крушение
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В столкновении автобуса с лесовозом под Иркутском погибли два человека
27 декабря 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Братском районе Иркутской области междугородний пассажирский автобус врезался в гружёный лесовоз. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок.
О смертельном ДТП рассказал глава российского региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале он уточнил, что автобус следовал по маршруту Братск - Тулун. Всего в салоне находились 53 пассажира. В результате аварии пострадали шесть человек, добавил губернатор. Четверых сейчас машины скорой помощи транспортируют в медицинские учреждения Братска.

На место незамедлительно направлен другой автобус, чтобы забрать пассажиров, продолжил Кобзев. На месте работают экстренные и оперативные службы. Губернатор выразил уверенность, что правоохранители разберутся в причинах ДТП. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

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#иркутская область
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ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*
ФСБ во Владимире задержала местного жителя, переводившего деньги ФБК*
27 декабря 2024, 17:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранители во Владимире задержали местного жителя, который переводил деньги в США «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина 1979 года рождения является сторонником экстремистской идеологии. Он несколько раз перевёл деньги на открытие в США реквизиты расчётного счёта организации.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении денежных средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской, запрещённой в России организации.

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*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, признанная иностранным агентом
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#уголовное
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В Москве оцепили улицу из-за предмета, похожего на мину «Лепесток»
27 декабря 2024, 17:07

Фото: iStock/SimoneN

Полицейские в Москве оцепили улицу Плещеева из-за предмета, напоминающего противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что предмет обнаружили лежащим на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома в районе Бибирево. В настоящее время на месте работают специалисты.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Сочи на побережье Чёрного моря выбросило морскую мину. Туристы в купальниках и плавкам по непонятным причинам пытались вытащить боеприпас на берег. Отмечалось, что приплывшая большая противокорабельная мина – это одна из дрейфующих в море украинских мин.

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Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков
27 декабря 2024, 17:00

Фото: iStock/ Eva HM

Все медики больницы Забайкалья не смогли сдержать слез, когда увидели свою 10-месячную пациентку. Малышка была вся в синяках, гематомах и ожогах. Девочка была в ужасном состоянии из-за её родного отца, сорвавшим злость на ребёнке. Когда мужчина начал избивать дочь, её мать выбежала из дома, поскольку сама опасалась за свою жизнь. Ребёнка она взять с собой не успела, сообщила газета «Комсомольская правда».
Отцу который избил своего ребёнка, 29 лет. Его супруга на семь лет моложе. Кроме 10-месячной малышки у пары еще есть четырехлетний сын и двухлетняя дочь. Соседи и знакомые супругов ни разу не замечали такого рода насилие в семье. Близкие говорили, что синяков не наблюдали, но знали, что на детей могут покричать, сказать им что-то грубое.

Знакомая семьи рассказывала, что однажды старшие дети бегали по улице без присмотра взрослых, выглядели грязно и были полураздетые.

«Старший мальчик к четырем годам, насколько мне известно, даже не разговаривал. С ним постоянно гулял дедушка со стороны матери. Кажется, взрослые нигде официально не работали», — подчеркнула она.

Мать 10-месячной девочки позднее сама рассказала о произошедшем. Тогда она находилась с дочкой в больнице. Якобы в тот вечер, 11 декабря, супруги поссорились из-за чего-то незначительного. Муж находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому начал конфликтовать со своей женой. Жена не выдержала и стала кричать на него. В результате ситуация накалилась слишком сильно, и женщина осознала — оставаться дома небезопасно. Тогда она решила убежать. Женщина думала, что вся эта злость была направлена именно на нее, а детям родной отец не навредит.

Фото: iStock/ globalmoments

После звонка от неизвестного стало известно о том, что происходит в доме. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место — там они скрутили мужчину. Маленькой девочке вызвали скорую помощь. Её здоровью нанесли тяжкий вред, было необходимо срочно транспортировать малышку в Читу. На данный момент с матерью девочки работает психолог. 25 декабря маму с ребёнком выписали из больницы.

Отца потерпевшей поместили в следственный изолятор. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание — до 11 лет ​лишения свободы.

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В Норвегии объяснили, почему не была оказана помощь морякам с «Урса Майор»
Норвежский судовладелец сообщил, что на помощь «Урса Майор» шло другое судно
27 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/Dikuch

Компания-владелец судна Oslo Carrier 3 из Норвегии сообщила, что помощь российским морякам с тонущего судна «Урса Майор» не была оказана, поскольку к ним направлялось другое судно. Об этом говорится в сообщении компании Bulkship Management, которое приводит РИА Новости.
Ранее пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика» сообщила в беседе с РИА Новости, что судно под норвежским флагом по непонятным причинам отказалось принимать на борт российских моряков с тонущего в Средиземном море судна «Урса Майор».

Компания-владелец норвежского судна подчеркнула, что спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море. Он приказал капитану не брать на борт экипаж терпящего бедствия судно, поскольку к месту происшествия уже следовало другое спасательное судно.

Также Bulkship Management подчеркнула, что шлюпка с российскими моряками была прикреплена к Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судно. В этот день были хорошие погодные условия, поэтому людям ничто не угрожало.

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#норвегия
#корабль
#судно
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#море
#происшествия
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В AZAL раскрыли предварительную версию крушения самолета в Казахстане
AZAL заявила о внешнем воздействии на самолет до крушения в Казахстане
27 декабря 2024, 16:41

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.
Так, авиакомпания приняла решение приостановить с 28 декабря полеты из Баку в аэропорты Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Грозного, Махачкалы, Минеральных Вод, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Саратова.

Ограничения связаны с выявлением факта стороннего физического и технического вмешательства перед крушением пассажирского самолета Embraer 190 под Актау.

Меры продлятся до завершения окончательного расследования.

Напомним, что утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Судно столкнулось с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека.

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